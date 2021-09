Il Milan tenta l’assalto al gioiello portoghese e mette sul piatto due giocatori

L’avventura di Joao Felix con la maglia dell’Atletico Madrid rischia di essere fallimentare. Il giovane attaccante classe ’99 era arrivato dal Benfica con tante aspettative da parte dei tifosi e della società che lo acquistò nel 2019 per 70 milioni di euro dal club portoghese. Lo scorso anno è andato a segno solamente 7 volte in 31 partite e quest’anno con il ritorno di Griezmann sta trovando sempre meno spazio. Certamente il valore di mercato del portoghese è leggermente calato ma l’Atletico Madrid potrebbe valutare concretamente l’ipotesi di lasciarlo andare, qualora arrivasse un’offerta di almeno 60 milioni. Su Joao Felix c’è, ormai da diverso tempo, lo sguardo attento di Juventus e Inter ma anche del Milan che avrebbe pronta una strategia per convincere il club spagnolo.

LEGGI ANCHE>>>Doppio Galacticos in Premier: sorpasso a Juventus e Milan

LEGGI ANCHE>>>Paratici tenta lo scambio: controfferta della Juventus

Il Milan offre due giocatori per Joao Felix

Il Milan, che proprio stasera affronterà l’Atletico Madrid nella seconda gara del girone di Champions League, sarebbe pronta ad una strategia per convincere i colchoneros a cedere Joao Felix, bruciando la concorrenza di Inter e Juventus. I rossoneri, consci delle difficoltà oggettive per rinnovare il contratto di Franck Kessié, in scadenza a giugno 2022, potrebbero sacrificarlo già a gennaio, offrendolo all’Atletico.

LEGGI ANCHE>>>Rilancio lontano dalla Juventus: scambio a gennaio e Inter KO

La cifra richiesta dagli spagnoli per Joao Felix, però, è piuttosto alta e i rossoneri potrebbero inserire anche Alessio Romagnoli, valutato circa 10 milioni di euro, per provare ad accelerare l’operazione in vista del calciomercato di gennaio.