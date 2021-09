Champions League, Milan-Atletico 1-2: Suarez la ribalta al 97′ | I risultati

Un Milan eroico non è sufficiente: l’Atletico espugna San Siro al 97′ con un gol di Suarez su rigore. Messi segna il suo primo gol francese in PSG-City. Tutti i risultati

Una notte da leoni non è stata sufficiente al Milan per evitare una clamorosa beffa. La squadra rossonera torna a giocare in Champions League a San Siro e ospita l’Atletico Madrid di Simeone. Partenza positiva, con Leao grande mattatore: l’attaccante prima segna il gol del vantaggio, poi colpisce una traversa incredibile in rovesciata. La serata si complica alla mezzora con Kessié che si fa ingenuamente ammonire per la seconda volta per un fallo a centrocampo: Milan in dieci e partita che cambia.

Pioli prova a tenere vivi i suoi con i cambi, ma l’Atletico prende coraggio nella ripresa. La differenza la fa l’ingresso di Griezmann: il francese pareggia i conti all’84’. Poi, nel recupero, succede l’incredibile: l’arbitro concede un calcio di rigore agli spagnoli per un fallo di mano di Kalulu. Un episodio dubbio, perché anche Lemar tocca con la mano. Dal dischetto, però, va Suarez, che non perdona. A San Siro è 2-1 per l’Atletico. Il Milan non demerita, ma dopo due giornate è ancora a 0 punti nel girone. Alla prossima il Porto.

Champions League, tutti i risultati: Milan-Atletico 1-2

Gruppo A

PSG- Manchester City 2-0 (8′ Gueye, 74′ Messi)

Lipsia-Brugge 1-2 (5′ Nkunku, 22′ Vanaken, 41′ Rits)

Classifica: PSG 4, Brugge 4, City 3, Lipsia 0

Gruppo B

Porto-Liverpool 1-5 (18′, 60′ Salah, 45′ Mané, 77′, 81′ Firmino, 74′ Taremi)

Milan-Atletico Madrid 1-2 (20′ Leao, 84′ Griezmann, 97′ Suarez (rig.))

Classifica: Liverpool 6, Atletico Madrid 4, Porto 1, Milan 0

Gruppo C

Ajax-Besiktas 2-0 (17′ Berghuis, 43′ Haller)

Borussia Dortmund-Sporting Lisbona 1-0 (37′ Malen)

Classifica: Ajax 6, Borussia Dortmund 6, Besiktas 0, Sporting Lisbona 0

Gruppo D

Real Madrid-Sheriff 1-2 (25′ Jasurbek, 65′ Benzema (rig), 89′ Thill)

Shakhtar-Inter 0-0

Classifica: Sheriff 6, Real Madrid 3, Inter 1, Shakhtar 1