L’Atalanta perde Gosens per infortunio dopo appena 10 minuti durante la gara di Champions contro lo Young Boys

Arriva una brutta notizia per l’Atalanta: durante la partita dei bergamaschi, in campo per la seconda gara del girone di Champions League contro lo Young Boys, Robin Gosens è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 10 minuti di gioco. L’infortunio sembra piuttosto problematico in quanto l’esterno tedesco ha piantato male il piede sul terreno, nel tentativo di intercettare la palla. Il giocatore ha riscontrato un problema al flessore che potrebbe essere uno stiramento di non lieve entità.

Gosens ha subito chiesto il cambio e ha lasciato il campo in condizioni per nulla confortanti. Solo domani, dopo gli esami strumentali, si capirà la reale entità dell’infortunio del tedesco ma le prime sensazioni non sono positive.