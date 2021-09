I tifosi dell’Inter ‘tremano’ di nuovo: pronti 55 milioni di euro

Nella prossima estate l’Inter rischia di dover dire addio a un altro dei suoi big. L’indiziato numero uno è Lautaro, ma occhio al difensore visto l’assalto del top club inglese

Senza una svolta societaria, anche se Suning sembra davvero avere le settimane contate, l’Inter sarà costretta a ridimensionarsi ulteriormente nella prossima estate. Tradotto, a cedere almeno un altro dei suoi big dopo i due, Hakimi e Lukaku, venduti già alcuni mesi fa. Ad oggi l’indiziato numero uno, nonostante il rinnovo fino al 2025 firmato (manca solo l’ufficialità), non può che essere Lautaro, ormai ambito da mezza Europa e con un chiodo fisso: il Barcellona. Sappiamo però che gli spagnoli stanno pure messi peggio dei nerazzurri, quindi alla fine per l’argentino potrebbero spuntarla l’Atletico o qualche grande società inglese, vedi Tottenham ed Arsenal. Nella rosa di Inzaghi, però, ci sono altri giocatori con un mercato importante, vedi Barella, Skriniar e Bastoni. Per quest’ultimo bisogna fare molta attenzione a quel Chelsea che si è già preso Lukaku e che avrebbe bisognoso di un mancino per rinforzare a dovere un reparto arretrato (nella fattispecie per la difesa a tre) che rischia di perdere uno del calibro di Rudiger, accostato nuovamente alla Juventus.

A maggio scorso il classe ’99 di Casalmaggiore ha prolungato fino al 2024, mossa che tuttavia non lo mette al riparo da una cessione. Per lui i ‘Blues’ potrebbero offrire 40 milioni di euro più il cartellino di un calciatore particolarmente gradito all’Inter, vale a dire Marcos Alonso la cui valutazione è di circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Bastoni al Chelsea: serve un’offerta shock

Un’offerta di questo genere, 55 milioni in tutto incluso Alonso (in scadenza nel 2023), difficilmente verrebbe accettata dai dirigenti di viale della Liberazione. Per rinunciare a uno come Bastoni, infatti, occorrerebbe una proposta davvero shock, da almeno 60-70 milioni di euro interamente cash.

A.R.