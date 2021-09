Inter, arriva l’annuncio dalla Germania: via a gennaio

L’Inter va a caccia del calciatore tedesco sul calciomercato. I nerazzurri, però, vedono recapitarsi una richiesta decisamente importante per il loro obiettivo

L’Inter di Simone Inzaghi è in piena corsa per mantenere lo scudetto cucito sulla maglia. I nerazzurri, orfani di Lukaku, Hakimi e del condottiero Antonio Conte, sono comunque riusciti ad iniziare la stagione senza intoppi, almeno per quanto riguarda la Serie A. Diverso il discorso Champions League: Handanovic e compagni hanno racimolato un solo punto in due giornate e rischiano di uscire ai gironi come lo scorso anno. Il portiere, ormai 37enne, non è più insostituibile. Marotta è al lavoro per accaparrarsi il suo erede già da gennaio.

LEGGI ANCHE >>> I tifosi dell’Inter ‘tremano’ di nuovo: pronti 55 milioni di euro

Inter-Leno, l’Arsenal chiede Lautaro Martinez in cambio

Cristian Falk, giornalista della Bild, ha annunciato dal suo profilo Twitter che l’Inter è al lavoro per l’acquisto di Bernd Leno, 29enne portiere dell’Arsenal. L’estremo difensore tedesco ha acquisito moltissima esperienza in Inghilterra, totalizzando ben 121 presenze con la maglia dei Gunners nelle ultime tre stagioni.

Per arrivare a Leno, il ds dei nerazzurri, Beppe Marotta, avrebbe messo sul piatto Ivan Perisic. Il croato non piace molto all’Arsenal, che preferirebbe invece ottenere una corsia preferenziale per arrivare facilmente all’acquisto di Lautaro Martinez nella sessione estiva di calciomercato.

R. A.