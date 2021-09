Calciomercato Juventus, super occasione dal Chelsea: può arrivare subito

Calciomercato Juve: possibile occasione dal Chelsea già a gennaio. Ecco tutte le cifre e i dettagli

È il giorno di Juventus–Chelsea. Questa sera, all'Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno i campioni d'Europa in carica nella seconda partita del girone di Champions League. Un importante banco di prova per Chiellini e compagni dopo le due vittorie consecutive ottenute in campionato. Entrambe le squadre arrivano alla super sfida in emergenza, Allegri in particolare nel reparto offensivo. L'unico attaccante di ruolo è Moise Kean, mentre Dybala, Morata e Kaio Jorge si rivedranno solo dopo la sosta per le Nazionali. Una coperta piuttosto corta in attacco che potrebbe spingere la Juventus a cercare un nuovo centravanti già a gennaio, anche per sopperire alla pesante eredità di gol lasciata da Cristiano Ronaldo. Possibile occasione proprio dal Chelsea: ecco tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juve: occasione Werner a gennaio | Cifre e dettagli

A guidare l'attacco dei 'Blues' sarà naturalmente Romelu Lukaku. Nonostante le assenze di Mount e Pulisic nel reparto offensivo, per Werner potrebbe invece profilarsi un'altra panchina. Il tedesco è in ballottaggio con Havertz e con ogni probabilità sarà escluso da Tuchel almeno dall'undici iniziale. L'ex Lipsia è ancora a secco di gol tra Premier e Champions League, e come previsto sta pagando il ritorno di Lukaku sia dal punto di vista del minutaggio che realizzativo. Non è dunque affatto da escludere un suo possibile addio nelle prossime sessioni di calciomercato, anche invernale. La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante di livello internazionale, mentre Werner vuole ritrovare continuità e un ruolo da assoluto protagonista.

La società bianconera potrebbe così provarci già a gennaio, proponendo al Chelsea la formula del prestito con riscatto futuro. La valutazione del enne resta comunque alta, intorno ai 40-45 milioni di euro. I due club potrebbero tornare ad incrociarsi anche sul calciomercato.