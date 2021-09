Super gol in Champions e scadenza 2023 | Occasione Juventus

La Juventus a caccia di un attaccante per la prossima stagione: occhi su un talento del Bayern Monaco a segno con un gran gol in Champions League

La Juventus è tornata a garantire buon gioco e risultati. Dopo un inizio balbettante in campionato, la formazione di Massimiliano Allegri ha trovato due vittorie di fila in Serie A. Un cammino positivo anche in Champions League, ma i problemi non sono finiti. Il tecnico deve sopperire ad una situazione d’emergenza in attacco, aggravata dagli infortuni accorsi a Dybala e Morata.

Le difficoltà sono iniziate però con il mercato estivo. L’addio di Cristiano Ronaldo non è stato sostituito a dovere, e così è ipotizzabile che a giugno la Juventus cercherà nuove risorse nel ruolo. La caccia è iniziata e tra i profili che potrebbero rientrare nel mirino c’è anche Serge Gnabry. Il francese, classe 1995, ha un contratto in scadenza con il Bayern Monaco nel 2023.

Calciomercato Juventus, un giocatore da Champions per l’attacco

Un profilo internazionale, con esperienza anche in Champions League. In questa edizione del torneo continentale ha già trovato il gol. Il suo valore di mercato è di 70 milioni di Euro, ma a giugno sarà a un anno dalla scadenza e il prezzo potrebbe essere rivisto al ribasso. La Juventus tiene d’occhio la situazione, pronta in caso all’assalto.