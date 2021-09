Juventus tagliata fuori: per Vlahovic offerta fuori mercato dalla Spagna

La Juventus potrebbe perdere un grande obiettivo per l’attacco: Dusan Vlahovic finito nel mirino dei club spagnoli

La Juventus nell’ultima sessione di calciomercato ha deciso di puntare su Moise Kean per rinforzare l’attacco, anche se dal prossimo anno dovrà per forza di cose acquistare un top player. Tanti sono i profili valutati dalla dirigenza bianconera, attualmente in difficoltà economica. Uno di questi è Dusan Vlahovic, che si sta affermando come uno dei migliori centravanti della Serie A e la scorsa stagione ha letteralmente salvato la Fiorentina a suon di gol e prestazioni clamorose. Tuttavia, sul serbo c’è tanta concorrenza soprattutto dalla Spagna.

Juventus, offerta dell’Atletico per Vlahovic

Secondo quanto riferito da ‘Elgoldigital.com‘, l’Atletico Madrid è ancora molto interessato a Vlahovic e ha intenzione di procedere col suo acquisto nella prossima estate. La Fiorentina aveva già rifiutato 60 milioni, ma il suo contratto in scadenza nel 2023 impone delle valutazioni attente. I Colchoneros potrebbero offrire intorno ai 50 milioni e il ds Berta ha mandato di chiudere la trattativa a ogni costo. D’altra parte c’è una Juventus che resterebbe tagliata fuori da quest’operazione visti i costi eccessivi. Nel frattempo, Vlahovic continua a segnare con la Fiorentina e a far levitare il prezzo.