Atalanta-Young Boys, Gasperini: “Il girone inizia ora” | Le ultime su Gosens

Mister Gasperini commenta la vittoria dell’Atalanta contro lo Young Boys in Champions League e dà gli ultimi aggiornamenti sull’infortunio di Gosens

L’Atalanta trova la prima vittoria stagionale in Champions League e batte lo Young Boys per 1-0. Un successo che lancia la Dea al comando del girone, grazie al gol di Pessina, primo italiano a segnare nella competizione con la maglia nerazzurra. Soddisfatto Gian Piero Gasperini che, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha commentato quanto accaduto sul rettangolo verde.

Il primo parere è, ovviamente sulla gara: “Abbiamo vinto una partita difficile, la squadra è stata brava, giocando con accanimento, lucidità e attenzione e trovando poi i tre punti con merito”, dice Gasperini. Poi aggiunge: “Lo Young Boys è una squadra pericolosa in contropiede, siamo stati bravi a non concedere spazi e a portare la partita sui nostri binari“.

Il commento si sposta poi su Robin Gosens, uscito per infortunio dopo appena dieci minuti di gioco. Il laterale tedesco è fondamentale nello scacchiere della Dea: per lui già un gol e un assist in campionato, ma il problema rischia di essere grave. Gasperini aggiorna sulle sue condizioni: “Per Gosens è uno stiramento, speriamo di recuperarlo durante la sosta”.

L’ultima battuta è sulle ambizioni dell’Atalanta in Champions League: “Bisogna cercare punti ovunque, la nostra Champions inizia adesso con la doppia sfida al Manchester United. Sono due partite dove possiamo sperare di mettere basi per avere un vantaggio in più nel finale“, dice Gasperini.