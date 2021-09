Juventus-Chelsea, formazioni UFFICIALI: sorpresa Chiellini e non solo

La Juventus ospiterà questa sera il Chelsea per la seconda gara del girone di Champions: ecco le scelte dei due allenatori

La Juventus scenderà in campo alle 21:00 all’Allianz Stadium contro il Chelsea campione d’Europa in carica, per la seconda partita del girone di Champions League. I bianconeri arrivano da due vittorie in campionato e anche alla prima europea contro il Malmoe sono arrivati i primi 3 punti nella competizione ma oggi di fronte troveranno una delle candidate alla vittoria finale. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Paulo Dybala, l’assenza più importante, ma anche di Alvaro Morata. L’attacco verrà affidato a Chiesa e Cuadrado con Bernardeschi falso nove, ma la vera sorpresa è l’esclusione di Chiellini dal primo minuto che, quindi non rinnoverà il duello con Lukaku.

Juventus-Chelsea: le formazioni ufficiali

Il Chelsea, invece, dovrà fare a meno di Kanté a causa della positività al Covid-19. Non ci sarà neppure Mount e Tuchel sceglie di dare fiducia a Ziyech che supporterà Romelu Lukaku insieme ad Havertz. Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Bernardeschi, Chiesa

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz; Lukaku