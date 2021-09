Champions League, Juventus-Chelsea 1-0: basta Chiesa | Tutti i risultati

Un gol di Chiesa permette alla Juventus di superare il Chelsea: Allegri in testa al girone di Champions League e imbattuto. Tutti i risultati

La Juventus batte 1-0 il Chelsea nella seconda giornata dei gironi di Champions League. Una partita ben condotta dai bianconeri contro i campioni in carica. Mister Massimiliano Allegri ha aspettato l’evolversi della gara, con una prima fase molto tattica. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano sui piedi di Chiesa e Rabiot, che però mancano di precisione.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus ha scelto il nuovo padrone del centrocampo: pazza idea a gennaio

Nella ripresa l’azzurro si riscatta e va subito in gol in apertura: imbeccato da Bernardeschi, Chiesa infila Mendy con una rasoiata chirurgica. Il Chelsea si riversa all’attacco, aprendo ai contropiedi bianconeri. Bernardeschi sciupa, così come Lukaku dall’altra parte. Il risultato non cambia fino al triplice fischio. Negli altri campi da segnalare la debacle del Barcellona, sconfitto 3-0 dal Benfica. Di seguito tutti i risultati della serata.

Champions League, tutti i risultati: Juventus-Chelsea 1-0

GIRONE E

Bayern Monaco-Dinamo Kiev 5-0 (12′, 27′ Lewandowski, 68′ Gnabry, 74′ Sané, 87′ Moting)

Benfica-Barcellona 3-0 (3′, 79′ Nunez, 69′ Silva)

Classifica: Bayern Monaco 6, Benfica 4, Dinamo Kiev 1, Barcellona 0

GIRONE F

Atalanta-Young Boys 1-0 (68′ Pessina)

Manchester United-Villarreal 2-1 (53′ Alcacer, 60′ Telles, 95′ Cristiano Ronaldo)

Classifica: Atalanta 4, Young Boys 3, Manchester United 3, Villarreal 1

GIRONE G

Wolfsburg-Siviglia 1-1 (48′ Steffen, 87′ Rakitic)

Salisburgo-Lilla 2-1 (35′, 53′ Adeyemi, 62′ Yilmaz)

Classifica: Salisburgo 4, Siviglia 2, Wolfsburg 2, Lilla 1

GIRONE H

Juventus-Chelsea 1-0 (46′ Chiesa)

Zenit-Malmo 4-0

Classifica: Juventus 6, Chelsea 3, Zenit 3, Malmo 0