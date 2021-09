Juventus, senti Bonucci: “I giocatori pensavano bastasse Ronaldo”

Leonardo Bonucci, leader della Juventus di Max Allegri, ha parlato dell’addio di Cristiano Ronaldo e del suo impatto all’interno dello spogliatoio: le sue dichiarazioni

Stasera, la Juventus di Massimiliano Allegri sfiderà il Chelsea di Thomas Tuchel in occasione della seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri, reduci da due vittorie consecutive e sofferte in campionato contro Spezia e Sampdoria, cercano la giusta continuità anche in Europa dopo aver vinto nella prima uscita in casa del Malmoe con un rotondo 0-3. Nel match dello Stadium, Allegri dovrà a rinunciare a due pedine importantissime del suo scacchiere tattico: Alvaro Morata e Paulo Dybala. Entrambi sono infatti alle prese con problemi muscolari che li terranno fuori dal campo almeno fino al rientro dalla sosta per le nazionali.

Ci sarà invece, dopo il rigore messo a segno contro la Sampdoria e la leadership ritrovata, Leonardo Bonucci. L’ex giocatore del Milan, intervistato ai microfoni di ‘The Athletic’, ha parlato anche del clima in campo con Cristiano Ronaldo, stella del calcio mondiale che ha lasciato la Juventus nell’ultima sessione di calciomercato dopo tre stagioni.

LEGGI ANCHE >>> I tifosi dell’Inter ‘tremano’ di nuovo: pronti 55 milioni di euro

LEGGI ANCHE >>> Milan, osservato in Champions: colpo da sogno per lo scudetto

Juventus, Bonucci su Ronaldo: “Ecco che pensavano i giocatori”

Nella sua lunga intervista, Leonardo Bonucci ha parlato di un suo possibile approdo al Manchester City di qualche anno fa, ma non solo. Il classe 1987 originario di Viterbo ha dato infatti anche la sua interpretazione sull’avere Cristiano Ronaldo in rosa, ecco le sue parole: “Soltanto la possibilità di allenarci con lui ci ha dato qualcosa in più, ma inconsciamente i calciatori della squadra hanno iniziato ad avere il pensiero che la sua presenza in campo fosse sufficiente per vincere le partite”.