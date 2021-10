Possibile scambio di centrocampisti tra Juventus e Chelsea. Mateo Kovacic e Rodrigo Bentancur potrebbero scambiarsi di casacca nella prossima finestra invernale di calciomercato.

Una folle idea di scambio di centrocampisti da Juventus e Chelsea. I due club – in vista della finestra invernale di calciomercato – starebbero pensando ad un affare per rinforzare i rispettivi centrocampi. Da un lato la Juventus punta ad ottenere il cartellino di Mateo Kovacic, tra i protagonisti dell’avvio di stagione alla corte di Tuchel con otto partite giocate, un gol realizzato e tre assist forniti tra campionato e coppe.

Il Chelsea non si libererà tanto facilmente del centrocampista croato classe ’94, acquistato due anni fa dal Real Madrid per circa 45 milioni di euro. Ecco perché la Juventus potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Rodrigo Bentancur, da possibile punto fermo per il futuro a calciatore in cerca di conferme personali. Il classe ’97 ha giocato sei volte in questo avvio di stagione, ma sembra essere ancora un lontano parente del calciatore ammirato durante i suoi primi mesi in bianconero.

Calciomercato Juventus, pazzo scambio col Chelsea: Kovacic e Bentancur sul piatto

L’idea è quella di offrire al Chelsea il cartellino di Rodrigo Bentancur (più giovane di tre anni rispetto a Mateo Kovacic) mettendo sul piatto anche un conguaglio economico. Una trattativa che potrebbe entrare nel vivo già tra fine dicembre e gennaio, ma il cui sviluppo potrebbe essere rimandato addirittura alla prossima estate, considerando l’importanza di Mateo Kovacic per il progetto tecnico della formazione londinese.