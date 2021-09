Conte trova squadra: subito lo sgarbo ai nerazzurri

Antonio Conte non vede l’ora di tornare protagonista dopo l’addio all’Inter: la suggestione per la panchina top, che sgarbo ai nerazzurri

Antonio Conte può ripartire con un nuovo progetto entusiasmante. La pista Arsenal non tramonta per l’allenatore leccese, che ora è diventato opinionista in Champions League su Sky Sport. Una nuova avventura fuori dal rettangolo di gioco per esprimere così il suo punto di vista senza troppi problemi. Il profilo del tecnico italiano continua a piacere anche in Premier dopo la sua esperienza alla guida del Chelsea.

Conte Arsenal, la pista non tramonta: le suggestioni dalla Serie A

Lo stesso Antonio Conte ha esaltato le qualità degli attaccanti dell’Atalanta protagonisti ancora una volta in Champions: “Zapata è un giocatore che dopo tanto girovagare si è completato e affermato con Gasperini all’Atalanta. E’ diventato un centravanti completo e ieri è stato determinante per il gol di Pessina“. Poi ha aggiunto: “Un’altra ottima notizia per l’Atalanta è il recupero di Muriel: è un attaccante importante e di grande qualità”.

E così in caso di intreccio con l’Arsenal, lo stesso top club inglese potrebbe guardare in casa Atalanta facendo uno sgarbo ai nerazzurri per il post Lacazette. Sia Duvan Zapata che Muriel sarebbero sempre al centro del calciomercato con gli interessi delle big d’Europa. I due attaccanti colombiani sono cresciuti in maniera smisurata diventando giocatori di livello assoluto.