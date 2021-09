Tempo scaduto per il bomber al Real Madrid: Inter in pole per gennaio

L’Inter potrebbe tornare a esplorare il mercato già a gennaio per prendere un’altra punta. Il giocatore del Real è sempre nel radar di Marotta

L’inizio di stagione di Karim Benzema al Real Madrid conferma la longevità del fuoriclasse francese. Otto gol già realizzati in Liga, un centro in Champions League e molti assist forniti ai compagni, certificano l’avvio bruciante del numero nove, che con le sue prestazioni sta mettendo sempre più in difficoltà chi prova a scalzarlo. Tra questi, Luka Jovic, appare sempre più fuori dal progetto di Carlo Ancelotti e nei pochi scampoli in cui è entrato in campo, non ha inciso. Il suo tempo nella capitale spagnola appare ormai in scadenza e già nel mercato di gennaio, come riporta il portale El Espanol, dovrebbe lasciare Madrid. L’Inter è alla finestra e proverà ad anticipare la concorrenza nel calciomercato invernale.

LEGGI ANCHE >>> Chiesa strega Tuchel: il clamoroso assalto del Chelsea

LEGGI ANCHE >>> Paura Inter: assalto da 135 milioni di euro e doppio addio

Tempo scaduto per Jovic a Madrid, l’Inter ci pensa per gennaio

L’attaccante serbo era stato seguito dai nerazzurri anche in estate, ma le richieste del Real hanno fatto virare la dirigenza su altri obiettivi. Le merengues, però, nella sessione invernale potrebbero accettare la proposta di un prestito oneroso con l’opzione del riscatto esercitabile dall’Inter. Infatti, come alternativa a Benzema Ancelotti preferirebbe Bale e sia Jovic che Diaz dovrebbero essere liberati.

LEGGI ANCHE >>> La Juventus affonda il colpo Real: Allegri taglia fuori il Milan

I nerazzurri, avrebbero l’intenzione di affondare il colpo per l’attaccante, per completare il pacchetto avanzato, viste le difficoltà di Sanchez a tornare ad alto livello.