La Juventus affonda il colpo Real: Allegri taglia fuori il Milan

La Juventus valuta le piste sul calciomercato, a caccia dei colpi giusti per migliorare la rosa. L’idea dal Real Madrid taglia fuori il Milan dalla corsa

La Juventus interverrà in maniera importante sul calciomercato per puntellare la rosa con colpi di qualità. Massimiliano Allegri ha perso Cristiano Ronaldo la scorsa estate, ma la sua partenza è stata solo parzialmente colmata con l’arrivo di Moise Kean. Anche sulla trequarti, al netto della valorizzazione di Paulo Dybala, la rosa non sembra ancora completa. In generale per quanto riguarda la fase offensiva, qualcosa dovrà essere rivisto e colpi di grande qualità potrebbero non essere utopia.

Un nome che piace, e non poco, ad Allegri è sicuramente Marco Asensio. Il trequartista non ha lasciato da avversario buoni ricordi ai tifosi della Vecchia Signora, ma ora potrebbe passare dalla sponda opposta e vestirsi di bianconero. Dopo i tanti rumors che si sono rincorsi negli anni passati, ora il suo arrivo a Torino potrebbe non essere affatto fantamercato.

La Juventus forte su Asensio: si allontana il Milan

Il calciomercato potrebbe riservare, dunque, non poche sorprese ai tifosi bianconeri. Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, infatti, Asensio non ha ancora definito il suo futuro al Real. Anche in questa stagione, sta evidenziando alti e bassi: grandi exploit e successivamente pochi acuti e prestazioni opache. Il Milan è attento al calciatore, come anche l’Arsenal, ma ora la Juventus potrebbe veramente mettere la freccia per arrivare al super talento del Real. Uno scenario da tenere, quindi, in caldo nei prossimi mesi e che potrebbe regalare un nuovo campione da Madrid al calcio italiano. Con buona pace del Milan di Stefano Pioli.