Chiesa strega Tuchel: il clamoroso assalto del Chelsea

Calciomercato Juventus: Chiesa strega il Chelsea, che potrebbe tornare all’assalto del gioiello bianconero. Ecco la posizione della società

Juventus-Chelsea ha certificato una volta di più, semmai ce ne fosse bisogno, lo status raggiunto da Federico Chiesa anche a livello internazionale. L’esterno bianconero ha letteralmente trascinato la squadra di Allegri con le sue accelerazioni incontenibili, decidendo anche il match dell’Allianz Stadium con il gol lampo di inizio secondo tempo. Una prestazione che lo consacra definitivamente tra i top d’Europa, dopo un Europeo vissuto da assoluto protagonista.

Chiesa ha dominato la partita davanti ai campioni in carica della Champions League, proprio una delle squadre accostate al giocatore nell’ultimo calciomercato estivo. La prova di ieri potrebbe aver definitivamente convinto il Chelsea e Tuchel: non è affatto da escludere l’assalto futuro dei Blues per il gioiello bianconero. Ecco tutte le cifre e le possibili contropartite a disposizione degli inglesi per provare a convincere la Juventus.

Calciomercato Juventus, Chiesa è intoccabile: non bastano 100 milioni di euro

Federico Chiesa è ovviamente ritenuto incedibile dalla società bianconera, e considerato come una delle colonne sulla quale costruire la squadra del futuro. La sua valutazione ha già ampiamente superato i 100 milioni di euro, e la Juventus rinuncerà al giocatore solo di fronte ad un’offerta monstre, davvero irrinunciabile. Tra i top club che lo hanno messo nel mirino dopo la sua recente esplosione c’è anche il Chelsea. I Blues potrebbero mettere sul piatto, oltre ad un importante esborso cash, anche delle contropartite.

Werner, ad esempio, ieri sera è rimasto in panchina ed è sempre più in bilico dopo l’arrivo di Lukaku. Sul piatto potrebbe finire anche l’ex Inter Kovacic, che non è ritenuto incedibile dalla dirigenza inglese. Il tedesco è attualmente valutato circa 40-45 milioni di euro, il croato almeno 30. Il conguaglio economico potrebbe così essere di circa 30 milioni di euro per superare i 100 milioni. Tuttavia, la posizione della Juventus è piuttosto chiara: Chiesa è intoccabile e 100 milioni non bastano. Il Chelsea è avvisato.