Scambio più soldi per Chiesa: bomba nel calciomercato Juve

L’attaccante della Juventus, Federico Chiesa, attira l’attenzione dei più grandi club europei: la big prova lo scambio per il bianconero

Non si distoglie mai l’attenzione dal calciomercato in casa Juventus. I problemi in campo, poi, costringono ulteriormente la società a riflettere profondamente sul destino della rosa. Dopo il big match di Champions League contro il Chelsea, ora servirà la massima attenzione nel derby della mole con il Torino. I ‘Granata’ sembrano aver invertito la rotta delle ultime annate negative con l’arrivo di Juric in panchina. Rappresentano, quindi, una grande insidia oltre al valore storico della stracittadina. La ‘Vecchia Signora’, al momento, si trova decima in classifica a quota 8 punti, perciò non sono più ammessi passi falsi da qui in avanti.

Ma la società è consapevole della situazione non semplice e, per questo motivo, pronta ad intervenire per potenziare la rosa a disposizione. Occhio, poi, anche alle possibili offerte delle grandi squadre europee per i gioielli bianconeri. In particolare, Federico Chiesa sta continuando ad impressionare tutti con le sue prestazioni di altissimo livello. Dal suo arrivo in quel di Torino è forse il miglior giocatore per rendimento. Tra le tante pretendenti c’è anche il Bayern Monaco, che potrebbe avanzare una super proposta di scambio.

Il Bayern ci prova per Chiesa, scambio più cash: la risposta della Juventus

I bavaresi sarebbero intenzionati ad inserire nella trattativa il cartellino dell’ex Juventus Kingsley Coman. L’esterno francese è in scadenza di contratto giugno 2022 e non sembra intenzionato a rinnovare l’accordo con il club. Questo affare consentirebbe al Bayern di evitare una dolorosa perdita a parametro zero. La valutazione dell’ex Paris-Saint Germain si attesta sui 40 milioni di euro e aggiungerebbe una sostanziosa parte cash da 60 milioni.

La proposta sarebbe di certo allettante, ma per i piemontesi 100 milioni non basterebbero ed è bene tenere a mente che difficilmente la Juve vorrà privarsi di un giovane calciatore su cui punta tanto per il presente e per il futuro.