Napoli, Giuntoli: “Fiducioso sul rinnovo di Insigne” | Le ultime su Anguissa

Dal rinnovo di Insigne al futuro di Anguissa: il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, fa il punto della situazione prima del match contro lo Spartak Mosca

Il Napoli si prepara ad un campionato da protagonista. Il cammino è iniziato nel migliore dei modi con sei vittorie in altrettante partite. Mister Luciano Spalletti ha dato già il suo imprinting, soprattutto alla difesa, colpita appena due volte in Serie A. La squadra è concentrata sul campo, ma la dirigenza è chiamata a risolvere alcune situazioni spinose sul tema dei contratti.

La priorità è legata a Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli va in scadenza a giugno e non ha ancora firmato il rinnovo. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo dei partenopei, è intervenuto a ‘Sky Sport’ prima del match di Europa League contro lo Spartak Mosca per dare un aggiornamento sul tema: “In questo momento stiamo parlando con il suo agente, il clima è disteso e siamo fiduciosi. Pensiamo al campo e al bene del Napoli“.

Napoli, Giuntoli sui casi Insigne e Anguissa

Da una bandiera a un giocatore che vuole diventare importante al Napoli come André Anguissa. Il centrocampista è arrivato in prestito dal Fulham e Giuntoli ha parlato del suo riscatto: “Non serve pensarci ora, abbiamo il diritto fissato a giugno. È assurdo ritenere che si debba mettere soldi a gennaio se possiamo farlo sei mesi dopo“.

L’ultima battuta è dedicata ad un commento sull’inizio sprint del Napoli in campionato: “L’artefice della squadra fatta è il presidente, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto“, ha chiuso Giuntoli.