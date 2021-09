Sfida totale tra Guardiola e la Juventus: vale 120 milioni!

Pep Guardiola e il suo Manchester City sfidano la Juventus: tuttavia, non sarà semplice trattare con il Napoli

Il Napoli si gode il buon momento di forma di Victor Osimhen, centravanti che in Europa League ha trovato anche i suoi primi gol sul campo del Leicester nel 2-2. Il centravanti nigeriano ha qualità impressionanti e ha ancora margini di miglioramento, soprattutto sul fronte della tecnica individuale. Sono sei i gol stagionali in sei partite tra Europa e Serie A, e diversi top club stanno iniziando a bussare alla porta di Aurelio De Laurentiis. Tra questi ci sono Juventus e Real Madrid, desiderose di un nuovo attaccante con potenzialità importanti.

LEGGI ANCHE >>> Champions League, Juventus-Chelsea 1-0: basta Chiesa | Tutti i risultati

LEGGI ANCHE >>> Ancora una stoccata a Dybala: “Chiesa in questo è migliore”

Napoli, anche il Manchester City su Osimhen

Ma quello stregato maggiormente da Victor Osimhen è Pep Guardiola. Il Manchester City non ha più intenzione di puntare su Gabriel Jesus e cerca un nuovo centravanti. Il nigeriano sembra perfetto per concretizzare la mole di gioco creata dalla batteria di trequartisti del manager spagnolo. Tuttavia, il Napoli ha le idee chiare sul prezzo del cartellino, che ammonta ad almeno 120 milioni di euro. Una cifra che potrebbe salire in base alle prestazioni di Osimihen. La Juventus resta alla finestra, consapevole di dover fare un investimento importante dopo l’addio di Ronaldo.