Il Milan perde pezzi: il calciatore sarà operato domani

Non arrivano buone notizie per il Milan, che perde un calciatore per infortunio: domani ci sarà l’operazione

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il Milan e in particolare Alessandro Florenzi. Questa mattina il terzino destro ha svolto gli esami dopo l’infortunio rimediato nella gara contro l’Atletico Madrid e nella giornata di domani sarà operato in artroscopia al ginocchio per un problema meniscale. Da valutare quindi i tempi di recupero. Krunic e Bakayoko invece sono in fase di riatletizzazione mentre Messias e Kjaer sono di nuovo a disposizione.