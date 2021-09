Sconfitta amara per il Napoli, Roma sul velluto in Ucraina

Il Napoli perde in casa 2-3 dopo essere passato in vantaggio dopo pochi secondi. La Roma si impone per 3-0 in Ucraina

Non bastano al Napoli un gol da record di Elmas, siglato dopo soli 13″ dal fischio d’inizio, e l’ennesima rete nel mese di settembre di Osimhen per battere lo Spartak Mosca nella seconda gara di Europa League. I partenopei pagano il rosso a Mario Rui al 29′, espulso dopo un’entrataccia su Moses. La formazione russa prende coraggio nel secondo tempo e con una doppietta di Promes e un gol di Ignatov si porta sull’1-3. Inutile il gol nei minuti di recupero di Osimhen.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, Giuntoli: “Fiducioso sul rinnovo di Insigne” | Le ultime su Anguissa

La Roma, invece, seppur rimaneggiata dal turnover operato da Jose Mourinho, si impone senza grosse difficoltà per 3-0 in Ucraina, nel match di Conference League contro lo Zorya. Torna al gol Tammy Abraham, con la rete che chiude la partita.

Napoli-Spartak Mosca 2-3 e Zorya-Roma 0-3, i tabellini

Napoli Spartak Mosca 2-3

Marcatori: 1′ Elmas, 54′ e 90′ Promes, 80′ Ignatov, 94′ Osimhen

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas (82′ Ounas), Fabian Ruiz, Zielinski (46′ Anguissa), Politano (74′ Lozano), Petagna (46′ Osimhen), Insigne (41′ Malcuit). All. Spalletti.

Spartak Mosca (3-5-2): Maksimenko; Caufriez, Gigot, Dzhikya; Moses, Litvinov (73′ Ignatov), Bakaev (88′ Lomovitski), Umyarov, Ayrton; Ponce (45’+1 Sobolev), Promes. All. Rui Vitoria.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, dal rinnovo di Insigne al riscatto di Anguissa | Parla Giuntoli

Zorya-Roma 0-3

Marcatori: 7′ El Shaarawy, 66′ Smalling, 68′ Abraham

ZORYA LUHANSK (4-3-3): Matsapura; Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa (69′ Cristian), Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh (69′ Zahedi). All.: Viktor Skrypnyk.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Darboe (69′ Diawara), Cristante; Carles Perez (62′ Zaniolo), Pellegrini (77′ Borja Mayoral), El Shaarawy (77′ Villar); Shomurodov (62′ Abraham). All.: José Mourinho.