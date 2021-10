Sassuolo-Inter, Inzaghi ‘spaventa’ i tifosi: “Sui conti in rosso…”

Alla vigilia del match in trasferta contro il Sassuolo, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue parole

Il 2-2 in casa contro l’Atalanta ed il pari di Champions a Donetsk frenano, in parte, il cammino dell’Inter che tuttavia domani, in casa del Sassuolo, ha intenzione di tornare ai tre punti. Una gara complicata ma fondamentale per il percorso di crescita degli uomini di Simone Inzaghi, con il tecnico piacentino che in conferenza stampa ha trattato diversi argomenti. Dalla gara di domani fino al bilancio del club campione d’Italia, con parole che non lasciano troppo sereni i sostenitori nerazzurri. Sul match del ‘Mapei Stadium’, Inzaghi ha detto: “Affronteremo una squadra che gioca un buonissimo calcio, hanno ottime individualità e per noi non sarà semplice visto che veniamo da tante gare consecutive. Servirà la vera Inter per ottenere un risultato positivo”. L’ex tecnico della Lazio ha fatto il punto, tra gli altri, anche sul momento di Calhanogliu: “Sono molto soddisfatto, abbina qualità e quantità ed è un ottimo calciatore. Ho tanti elementi in quel ruolo, le mie scelte sono dovute proprio a questo”.

LEGGI ANCHE >>>Passivo record per l’Inter, il big dice addio per 50 milioni

LEGGI ANCHE >>>Paratici ‘tenta’ Juventus e Inter: 140 milioni di euro

Inter, conti in rosso: le parole di Inzaghi

L’attenzione si sposta poi sul bilancio dell’Inter ed i conti in rosso (-245,6 milioni di euro) dei campioni d’Italia. Inzaghi può rassicurare i tifosi? “Non sono la persona più adatta,c’è Marotta che è bravissimo e la società è comunque stata brava”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il tecnico ha poi proseguito: “Il nostro obiettivo era mettere in sicurezza il club, ha fatto un grandissimo lavoro mantenendo tranquillo l’ambiente”.

LEGGI ANCHE >>>Inter, 245 milioni di perdite: comunicato UFFICIALE del club

LEGGI ANCHE >>>Paredes verso il ritorno in Italia: beffate Inter e Juventus

“Gli stipendi sono arrivati regolarmente, per il futuro c’è fiducia”, questa la conclusione sul tema da parte dell’allenatore dei campioni d’Italia.