Paratici ‘tenta’ Juventus e Inter: 140 milioni di euro

Paratici vuole costruire un super Tottenham e prepara un altro blitz in Italia. Doppio scippp clamoroso a Juve e Inter

Nel giro di un anno, di due-tre sessioni di calciomercato, Fabio Paratici intende costruire un super Tottenham. L’obiettivo è portare finalmente gli ‘Spurs’ alla conquista di un titolo, precisamente del massimo campionato inglese vinto la seconda e ultima volta nel preistorico ’60-61, quando era ancora ben lontano dal chiamarsi Premier League. E il modo è uno solo: formare una squadra di assoluto spessore, una rosa profonda e di qualità.

Paratici è pronto dunque a riaffondare il colpo nella nostra Serie A travolta da una montagna di debiti. E chi deve preoccuparsi se non Juventus e Inter, che hanno chiuso l’ultimo bilancio rispettivamente con 209 e 245 milioni di euro. Cifre da brivido di bilanci disastrati per colpa della pandemia ma soprattutto di una cattiva gestione e che possono imporre a entrambe dei sacrifici in sede di calciomercato. Alla sua ex squadra, il boss dell’area sportiva del Tottenham vorrebbe strappare Federico Chiesa. Quel Federico Chiesa da lui portato in bianconero sul finire dell’estate di un anno fa. Ai nerazzurri del prima mentore e poi nemico Marotta, invece, Milan Skriniar, già sondato dal club di Levy un annetto fa.

Calciomercato Juventus e Inter, Paratici ‘tentatore: 140 milioni per Chiesa-Skriniar

Per Chiesa, autore del gol che mercoledì ha deciso la gara col Chelsea, Paratici potrebbe mettere sul tavolo qualcosa come 90 milioni di euro. Poco più della metà, ovvero 50 milioni, per uno Skriniar insuperabile in questo avvio di stagione. Quindi 140 milioni di euro in tutto, alla faccia di una crisi che evidentemente c’è solo da noi.

A.R.