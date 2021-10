Ancora niente rinnovo: ‘ansia’ Allegri che vuole chiudere subito

La Juventus lavora per il rinnovo del titolarissimo e Allegri preme per raggiungere l’accordo al più presto

La Juventus sta provando a rialzarsi in queste settimane dopo aver vissuto un avvio da incubo e vuole provare a vincere anche il derby con il Torino domani per conquistare il quarto successo consecutivo tra campionato e Champions League. La classifica è ancora negativa e ci sono dieci punti di distacco dal Napoli.

I bianconeri puntano su alcuni elementi in particolare per rialzarsi e Juan Cuadrado è tra questi, visto che da tre anni è ormai diventato un elemento insostituibile sulla fascia della Juventus. Il colombiano però ha un contratto in scadenza in estate 2022 e per questo si continua a lavorare per il rinnovo.

Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: Allegri spinge per trovare l’accordo

Non sembrano esserci grossi problemi riguardo la permanenza di Juan Cuadrado alla Juventus e c’è ottimismo per quanto riguarda un accordo per il rinnovo, ma Massimiliano Allegri vuole avere una situazione chiara e potrebbe spingere per arrivare subito alla chiusura. Il colombiano infatti è fondamentale per il modulo camaleontico e per questo potrebbero esserci presto novità sul rinnovo.

Allegri vuole blindare il colombiano il prima possibile per evitare spiacevoli sorprese e potrebbe esserci presto un’accelerata per il rinnovo.