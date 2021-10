“Ha questa idea”: de Ligt svela la richiesta di Allegri

Il difensore della Juventus, Matthijs de Ligt torna a parlare di Massimiliano Allegri e dei suoi obiettivi per questa stagione in bianconero

La Juventus è tornata ad imprimere un ritmo martellante. La squadra di Allegri è reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e coppa, l’ultima molto prestigiosa contro i campioni d’Europa del Chelsea in Champions League. Il prossimo obiettivo si chiama Torino, con il derby in programma sabato 2 ottobre alle 18:00. Una sfida importante prima della sosta per le Nazionali.

Matthijs de Ligt spera di avere qualche minuto. L’olandese, dopo un inizio di stagione altalenante, si è sbloccato: il gol decisivo contro lo Spezia lo ha scosso in positivo. Ha appena 22 anni e un contratto con la Juventus sino al 2024 e che vuole puntare su di lui.

Juventus, le parole di de Ligt su Allegri

Lo sa bene anche il difensore, che a Dazn ha confessato i suoi sentimenti: “Ho parlato tantissimo con Bonucci e Chiellini, loro sono un riferimento. Io ho tanta forza fisica e ho un buon feeling con la palla, ma mi hanno consigliato di stare più concentrato”.

De Ligt parla poi anche di Allegri, spegnendo definitivamente le voci su alcune possibili incomprensioni: “È un allenatore con grande esperienza che sa di calcio, sono contento che lui sia il mio allenatore“. Poi ha aggiunto: “Mi aiuta tantissimo tatticamente, lui ha quest’idea: non è importante se giochiamo un calcio bello o brutto, l’unica cosa che conta è vincere“.