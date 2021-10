Osimhen incanta e attira i top club: pronto l’assalto

Il Napoli vola in campionato ma intanto arrivano novità riguardo Victor Osimhen: il top club prepara l’assalto

È stato un avvio di stagione straordinario quello vissuto dal Napoli, che ha collezionato ben sei vittorie su sei in campionato e non vuole più fermarsi per ambire alle posizioni importanti. Il club campano è in vetta alla classifica e ha un vantaggio di due punti sul Milan che insegue e ben quattro sull’Inter.

Ieri intanto in Europa League è arrivato il ko casalingo contro lo Spartak Mosca ma comunque non è una sconfitta tanto dolorosa in quanto il passaggio del turno è ancora fattibile. Osimhen intanto è andato nuovamente in gol realizzando la settima marcatura stagionale: quattro sono in Serie A e tre in Europa League.

Calciomercato Napoli, il Real Madrid pensa all’assalto a Osimhen

L’ottimo inizio di Victor Osimhen porta inevitabilmente l’attenzione delle big che potrebbero anche pensare a lui per il futuro. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, ora sulle sue tracce sembrerebbe esserci il Real Madrid che potrebbe fare un tentativo in estate. Dal giornale spagnolo però fanno sapere che è difficile che i ‘Blancos’ spendano 100 milioni per il nigeriano in quanto per quelle cifre preferirebbero aggiungere qualcosa in più per acquistare Erling Haaland.

In ogni caso il Real Madrid tiene d’occhio Osimhen e non è escluso un assalto di Florentino Perez nelle prossime sessioni di calciomercato.