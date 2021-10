La Roma irrompe sul centrocampista: occasione per gennaio

La Roma sonda il terreno per gennaio in chiave centrocampo: sguardo in Premier League

La Roma deve smaltire ancora la sconfitta nel derby contro la Lazio e di certo non basterà la larga vittoria di ieri in Conference League. La squadra di Mourinho dovrà dimostrare di essere all’altezza delle big del campionato e non è escluso che a gennaio la società possa intervenire per rinforzare ancor di più la rosa a disposizione dello Special One. Sono diversi i profili richiesti dal tecnico portoghese ma sono anche diversi quelli che sta seguendo la società; tra questi spicca il centrocampista inglese di origini spagnole, Harry Winks, attualmente ai margini del progetto di Nuno Espirito Santo. Il classe ’96 sembrava uno dei giocatori più promettenti del Tottenham ma adesso sembra aver perso terreno e, come riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes’, la Roma è vigile su di lui.

La Roma si fionda su Winks: c’è anche il Valencia

Il direttore sportivo degli Spurs, Fabio Paratici, avrebbe già parlato con l’agente di Winks, consigliandogli di cercare nuove pretendenti per il suo assistito. Il Tottenham, così come il giocatore, attendono offerte concrete e la Roma potrebbe farsi sotto già a gennaio spingendo per il prestito, puntando sulla conoscenza di Mourinho con il giocatore dai tempi degli Spurs.

Parallelamente, però, si starebbe muovendo anche il Valencia che cerca un rinforzo in quel ruolo. Il club londinese chiede circa 20 milioni di euro ma sia i giallorossi che gli spagnoli proveranno a spingere sul prestito a gennaio.