Rosso da record per l’Inter: “Ora c’è un’unica strada”

La situazione ecconomica del gruppo Suning sta incidendo anche sulla solidità dei conti dell’Inter. Il giornalista Furio Focolari indica la cessione del club come unica ipotesi percorribile

Le difficoltà economiche del gruppo Suning, sono ormai note da tempo. Il riflesso di questi problemi sull’Inter è apparso evidente lo scorso anno, quando ci sono stati ritardi nei pagamenti degli stipendi dei calciatori. Anche il calciomercato estivo dei nerazzurri, è stato improntato su una strategia di diminuzione dei costi e di rientro degli investimenti. La notizia che il club in mano a Steven Zhang ha totalizzato un passivo di 245 milioni di euro, non fa altro che addensare ulteriormente le nubi intorno alla proprietà dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Passivo record per l’Inter, il big dice addio per 50 milioni

LEGGI ANCHE >>> Paratici ‘tenta’ Juventus e Inter: 140 milioni di euro

Gruppo Suning in difficoltà: per Furio Focolari, “unica strada è cessione dell’Inter”

Parlando ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari si è espresso così sull’argomento: “”I conti dell’Inter devono preoccupare, anche perché le notizie che arrivano dalla Cina mettono in allarme. La società non è solida. Non vedo grandi vie d’uscita, se non arrivare ad un certo punto alla cessione del club”.