Milan-Mirante, ci siamo | Visite e firma imminenti: le ultime

Il Milan sta per accogliere in squadra il suo nuovo portiere dopo l’infortunio di maignan. Ecco le ultime su Mirante

Mike Maignan si ferma per infortunio e il Milan non aspetta. I rossoneri dovranno fare a meno del portiere francese per circa una ventina di giorni, durante i quali ci saranno però da disputare importanti match tra campionato e Champions League: dopo il Verona a San Siro ci sarà il Porto in trasferta, poi Bologna e Torino prima della Roma il 31 ottobre. Ecco che la dirigenza ha deciso di non starsene con le mani in mano e correre ai ripari andando a pescare dal mercato degli svincolati Antonio Mirante. Dopo i contatti avviati nelle ultime ore, per l’ex Roma è ora praticamente fatta: come riporta Calciomercato.it, domani il calciatore svolgerà le rituali visite mediche e metterà nero su bianco per la squadra di Stefano Pioli. Il classe 1983 aveva avuto contatti nei giorni scorsi anche con lo Spezia, ma Maldini ha premuto sull’acceleratore dopo la notizia dello stop di Maignan ed ha raggiunto un accordo totale con il calciatore. Domani sarà il giorno delle formalità.