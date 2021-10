Lazio-Inter, due big partono dalla panchina: le formazioni UFFICIALI

Il big match di Serie A vede affrontarsi Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma: le scelte ufficiali di formazione di Inzaghi e Sarri

La Serie A riparte alla grande e vede affrontarsi allo Stadio Olimpico di Roma, Lazio e Inter. Per Simone Inzaghi sarà la prima volta da avversario contro la sua ex squadra.

I due tecnici in vista della partita hanno avuto diversi dubbi di formazione, visti gli impegni delle Nazionali terminati solamente nella notte tra giovedì e venerdì per i sudamericani. Uno dei dubbi maggiori per l’Inter riguardava Lautaro Martinez, sulla quale è stata presa una decisione definitiva.

Infatti i due tecnici hanno diramato le formazioni ufficiali, con Simone Inzaghi che ha deciso di lasciare fuori Lautaro Martinez, con Ivan Perisic che partirà dal primo minuto. Mentre Maurizio Sarri lascia fuori Luis Alberto, con Basic titolare. Queste le formazioni:

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Perisic. All. Inzaghi.