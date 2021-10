Inter, Skriniar via a giugno: scambio in Serie A per l’erede

Skriniar è alla quinta stagione con la maglia dell’Inter, con la quale è scadenza nel 2023. Assalto dalla Spagna

La quinta e forse anche l’ultima stagione in nerazzurro. Skriniar è infatti uno dei big potenzialmente a rischio cessione per sistemare di nuovo il disastrato bilancio dell’Inter. Per lo slovacco, pilastro della squadra di Inzaghi, non mancano certo gli acquirenti. In Inghilterra, anche se Paratici ha smentito, ci pensa il Tottenham, ma di recente sono venute alla ribalta nuove voci riguardo un interesse del Manchester United. In scadenza nel 2023, il classe ’95 ha un valore di mercato di almeno 50 milioni di euro. Poco meno, 45, potrebbe metterne sul piatto l’Atletico Madrid di Simeone, intenzionato a rinnovare il reparto arretrato nell’estate che verrà. A tale cifra Marotta e Ausilio potrebbero dire sì, registrando una corposissima plusvalenza.

L’erede di Skriniar? In Serie A, con molte se non tutte le strade che portano dritto a Bremer del Torino. A breve sembra che possa prolungare il contratto in scadenza fra un anno e mezzo, ma la firma su un nuovo accordo di certo non lo blinderebbe. Il 24enne brasiliano, nel mirino anche del Napoli, punta a fare il salto in una big. In ottimi rapporti coi granata di Cairo, il club di viale della Liberazione può tentare di prendere Bremer senza tirare fuori nemmeno un soldo, vale a dire attraverso uno scambio alla pari con Stefano Sensi.

Calciomercato Inter, Bremer il dopo Skriniar: ‘carta’ Sensi

Sensi è un caso ‘clinico’ disperato e ormai l’Inter non vede l’ora di liberarsene in qualche modo. A Torino non hanno però l’anello al naso, per questo difficilmente accetterebbero uno scambio senza qualche milioncino in loro favore.

A.R.