Arrivano le formazioni ufficiali di Inter – Juventus, big match della nona giornata del campionato di Serie A. Le scelte dei tecnici Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri ad un’ora dal fischio d’inizio.

È tutto pronto allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro di Milano per il big match della nona giornata del campionato di Serie A che vedrà affrontarsi Inter e Juventus nell’attesissimo “Derby di Italia”. Quella tra nerazzurri e bianconeri sarà una sfida importante anche in chiave scudetto.

Una sfida particolarmente sentita da entrambe le tifoserie quella tra Inter e Juventus che ci contenderanno tre punti molto importanti. I nerazzurri ne hanno racimolati 17 fino a questo momento, praticamente tre in più della Vecchia Signora che non può permettersi passi falsi dopo l’avvio negativo in campionato. Non sarà della partita l’ex Arturo Vidal: il centrocampista nerazzurro out a causa di una leggera sindrome influenzale che si è manifestata nella mattinata di oggi.

Inter – Juventus, ecco le formazioni ufficiali