Conte pronto a tornare in Premier League: tecnico a un passo dall’addio

Dopo l’addio all’Inter il tecnico Antonio Conte è pronto per una nuova avventura: l’allenatore italiano potrebbe tornare in Premier

Sono stati certamente due anni intensi quelli vissuti da Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Nella prima stagione è riuscito a portare i nerazzurri in finale di Europa League, mentre nella seconda è arrivata la gloriosa vittoria dello scudetto.

Al momento però il tecnico italiano continua a essere senza panchina, in attesa di una nuova avventura da affrontare. Per lui la nuova occasione potrebbe arrivare dalla Premier League, dove ha già vinto con il Chelsea. Il tecnico di un top club infatti sembrerebbe ormai a un passo dall’addio.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Il Manchester United prepara l’addio di Solskjaer: Conte l’erede in panchina

Il Manchester United colmo di stelle di Ole-Gunnar Solskjaer non sta riuscendo a rispettare le alternative, deludendo i tifosi con risultati totalmente spiazzanti. L’ultimo è arrivato ieri nel big match contro il Liverpool perso 0-5 davanti al proprio pubblico ad Old Trafford.

Leggi anche >>> Juventus, le ultime su Bernardeschi e Kean: il comunicato

Inevitabilmente la dirigenza dei ‘Red Devils’ sta ragionando sulla posizione di Solskjaer, che potrebbe presto essere sollevato dall’incarico. Così, secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’, a sedersi sulla panchina del Manchester United potrebbe essere Antonio Conte, che dopo la vittoria dello scudetto con l’Inter è in attesa di nuove avventure. Dunque possibile ritorno in Premier League per il tecnico italiano, per il quale potrebbero aprirsi le porte del ‘Teatro dei sogni’.