L’Inter segue il profilo di Berkan Kutlu, centrocampista del Galatasaray. Il giocatore turco classe 1998 è arrivato quest’anno nel club di Istanbul

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercatonews.com, l’Inter di Beppe Marotta e Piero Ausilio sta seguendo con particolare attenzione le prestazioni di Berkan Kutlu, centrocampista del Galatasaray di Fatih Terim. Il giocatore, nazionale turco, è un classe 1998 e, finora, in questa stagione ha totalizzato 8 presenze nel campionato turco e 7 in Europa fra preliminari di Europa League e gironcino della seconda competizione continentale, nel quale è presente anche la Lazio di Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, accordo raggiunto per l’attaccante: Inter e Fiorentina ko

ESCLUSIVA: Inter su Kutlu, le ultime

La notizia ESCLUSIVA è quindi che l’Inter di Simone Inzaghi segue con molta attenzione Berkan Kutlu, valutato circa 5 milioni di euro. Alcuni scout nerazzurri hanno visionato anche da vicino il centrocampista turco in occasione dell’ultima sfida del Gala in casa del Besiktas. L’agente di Kutlu è Cenk Melih Yazici, stesso procuratore di Merih Demiral. Il procuratore del giocatore nato in Svizzera ha ottimi rapporti con l’Italia e ciò potrebbe aiutare per un’eventuale trattativa.