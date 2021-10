Juventus-Sassuolo, ritorno importante per Allegri: le formazioni UFFICIALI

Anticipo delle 18:30 per la Juventus nel turno infrasettimanale contro il Sassuolo: Allegri ritrova un giocatore importante

Impegno da non sbagliare per la Juventus, che oggi affronta il Sassuolo nel turno infrasettimanale di Serie A. I bianconeri devono tornare a conquistare i tre punti dopo il pareggio raggiunto negli ultimi minuti contro l’Inter, grazie al molto discusso rigore di Paulo Dybala.

Un match dove i tre punti saranno fondamentali soprattutto per rimanere sulla scia di Milan e Napoli, che continuano a vincere. Per la partita di oggi la Juventus recuperare alcuni giocatori importanti per Massimiliano Allegri. Rese note le formazioni del match.

Juventus-Sassuolo, Rabiot titolare: ci sono anche Chiesa e Dybala

Recupera uomini importanti la Juventus per la partita contro il Sassuolo. Alle 18:30 ci sarà il calcio d’inizio di una partita importante per rimanere con il fiato sul collo di Milan e Napoli. Massimiliano Allegri può sorridere, poiché recupera dal primo minuto Adrien Rabiot, oltre al ritorno di Chiesa e Dybala titolari. Queste le scelte:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traore; Defrel.