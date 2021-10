Juventus-Sassuolo, tegola per Allegri: subito un infortunio

Inizia subito con una brutta notizia la partita della Juventus contro il Sassuolo: infortunio che porta il giocatore ad uscire

Anticipo delle 18:30 per la Juventus in questo turno infrasettimanale di Serie A. Massimiliano Allegri ha potuto sorridere per il rientro di alcuni calciatori dagli infortuni, come Arthur e Rabiot, ma per il tecnico toscano dopo pochi minuti arriva una brutta notizia. Infatti dopo solamente 13 minuti il terzino Mattia De Sciglio accusa un problema muscolare ed è costretto a lasciare il campo. Al suo posto entra Alex Sandro. Dunque non finiscono mai i problemi con l’infermeria per la Juventus.

