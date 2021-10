La Juventus si fionda sull’attaccante: ecco la situazione e le prospettive

La Juventus non perde di vista il calciomercato e si guarda a torno in cerca di un attaccante di livello internazionale. La partenza di Cristiano Ronaldo ha inevitabilmente portato ad una difficoltà evidente nel trovare il gol. Nè Morata, né Kean stanno riuscendo a trovare continuità realizzativa e questo sta creando parecchie difficoltà alla squadra di Allegri.

La società sta monitorando diversi attaccanti, sia in ottica gennaio che giugno e uno dei primi nomi nella lista oltre a Icardi è Gabriel Jesus. Il brasiliano ha realizzato 2 gol in 8 partite disputate fino ad ora ma non sempre è partito titolare. Il suo contratto scadrà a giugno 2023 ma il Manchester City avrebbe messo gli occhi su un altro centravanti e di conseguenza potrebbe aprire alla partenza di Gabriel Jesus.

Il City punta Vlahovic e libera Gabriel Jesus

L’attaccante che Pep Guardiola vorrebbe portare a Manchester è Dusan Vlahovic, ormai destinato a lasciare Firenze, forse addirittura a gennaio. Il serbo è anche nella lista dei desideri della Juventus che, però, potrebbe sfruttare a proprio vantaggio le intenzioni del City per fiondarsi su Gabriel Jesus.

L’attaccante brasiliano, però, ha una valutazione di circa 60 milioni di euro, una cifra fuori portata per la Juventus. Anche se qualora arrivasse qualche cessione, come quella di De Ligt, si aprirebbe la possibilità di reinvestire una cifra importante sul mercato.