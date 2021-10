Il Milan continua a seguire con particolare attenzione la situazione legata ad Aleksey Miranchuk, trequartista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini: le ultime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli è al momento una delle squadre più quotate per la vittoria finale nel campionato italiano di Serie A. I rossoneri stanno infatti vivendo un momento d’oro in questo inizio di stagione con tutte vittorie ed appena un pareggio in casa della Juventus di Massimiliano Allegri. Quest’anno inoltre è arrivato Olivier Giroud, il mondo rossonero ha riscoperto Tonali e Brahim Diaz è ormai una certezza per Stefano Pioli: tutte componenti che fanno del Milan una seria candidata per la vittoria dello scudettto, manca però qualcosa nell’organico, principalmente in una posizione del campo.

Stiamo parlando della trequarti del Diavolo che sta vivendo un momento assolutamente florido con Brahim Diaz, ma quando il giocatore spagnolo è assente, come è successo nelle ultime gare, la sua assenza è davvero pesante, considerando anche i problemi fisici di Junior Messias, nuovo acquisto arrivato negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Agnelli attacca il sistema calcio “obsoleto” e rilancia la Superlega

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma sulla trequarti

In quest’ottica, il Milan a gennaio potrebbe tuffarsi su un nome da una big del campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando di Aleksey Miranchuk, fantasista dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il giocatore russo, nonostante sia stato pagato molto dalla società orobica, non ha finora reso al meglio e potrebbe lasciare Bergamo.

Il Milan vorrebbe puntare magari sulla formula del prestito secco o un trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto, mentre l’Atalanta, per privarsi di Miranchuk, sembra propensa ad accettare obblighi o operazioni a titolo definitivo.