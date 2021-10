Juventus, doppia tegola per Allegri: le ultime

Doppia tegola per Allegri in vista di Verona-Juventus: infortunio muscolare per due giocatori

Brutte notizie in casa Juventus: in vista della gara di domani a Verona contro l’Hellas non ci saranno due giocatori.

Allegri perde Aaron Ramsey e soprattutto Federico Chiesa: Il figlio d’arte non ci sarà per un guaio muscolare dell’ultima ora. Un semplice affaticamento muscolare che, però, lo costringerà a saltare la partita di domani. Anche Ramsey non ci sarà per un affaticamento muscolare.

Verona-Juventus: i convocati di Allegri

Allegri perde, quindi sia Chiesa che Ramsey per la sfida di domani, ma Recupera Bernardeschi dopo il problema accusato contro l’Inter alla spalla. Out anche De Sciglio e Kean.