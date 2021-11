Antonio Conte è praticamente il nuovo allenatore del Tottenham e sembra avere le idee chiarissime sul suo organico: occhio a Bergwijn che potrebbe finire nel mirino del Milan

Primo grande cambio di allenatore sulle panchine europee con il Tottenham di Fabio Paratici che, in seguito all’ennesimo risultato deludente, ha deciso di affidarsi ad Antonio Conte, ex tecnico dell’Inter con la quale l’anno scorso ha trionfato nel campionato italiano di Serie A. Gli Spurs, che avevano cercato il mister leccese già nell’ultima estate di calciomercato, ripartono quindi dall’ex Chelsea che sembra avere già le idee chiarissime sulle possibili mosse in sede di trasferimenti. Molti sono i potenziali obiettivi in Italia, ma attenzione anche alle possibili cessioni.

Un nome papabile per un’eventuale partenza è quello di Steven Bergwijn, ala sinistra del Tottenham. Il giocatore olandese, classe 1997, è stato uno degli acquisti più recenti degli Spurs, ma non ha mai trovato molto spazio dopo l’addio di Josè Mourinho e, in quest’ottica, potrebbe inserirsi il Milan di Stefano Pioli, a caccia di garanzie offensive sulle fasce.

Calciomercato Milan, Conte boccia Bergwijn: i dettagli

Steven Bergwijn potrebbe quindi essere il grande nome di gennaio per il Milan di Stefano Pioli, attualmente al primo posto in classifica alla pari con il Napoli di Luciano Spalletti. Il giocatore olandese non sta trovando spazio ed i rossoneri potrebbero puntare sull’operazione del prestito con diritto di riscatto per ridare un po’ di continuità all’ex stellina del PSV Eindhoven.

Bergwijn ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 20 milioni di euro ed un contratto fino al 2025 con la maglia del Tottenham. L’ex PSV ha finora collezionato appena 5 presenze in Premier League fornendo un assist ai suoi compagni di squadra.