Tris dell’Inter allo Sheriff Tiraspol: nerazzurri più vicini agli ottavi

L’Inter supera lo Sheriff Tiraspol e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di Champions League: fondamentale la sfida con lo Shakhtar

Dopo una partenza difficile l’Inter vede più vicino l’approdo agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri infatti con la vittoria di questa sera contro lo Sheriff Tiraspol raggiungono il secondo posto nel girone e fondamentale sarà il match contro lo Shakhtar.

La partita come prevedibile è stata molto difficile da sbloccare poiché il club moldavo ha difeso la propria area con molta intensità e infatti il primo tempo termina 0-0. Nella ripresa però a superare il muro dello Sheriff è il tiro di Marcelo Brozovic che passa grazie al tuffo in area di Barella e si insacca per il gol dell’1-0.

Il raddoppio arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo con de Vrij che stacca di testa e Skriniar che mette in rete il gol del 2-0 sulla respinta del portiere Athanasiadis. Entra in campo Sanchez nel finale al posto di Lautaro Martinez e il cileno trova la gioia del gol a otto minuti dalla fine. Nel recupero arriva il gol dell’1-3 di Traore che non lascia imbattuta la porta di Handanovic. Ora testa al derby per l’Inter, che però vede gli ottavi di finale molto vicini.

Sheriff Tiraspol-Inter 1-3: tabellino e classifica

SHERIFF (4-2-3-1): Athanasiadis; Costanza, Arboleda, Dulanto, Cristiano; Addo (61′ Radeljic), Thill; Traore, Kolovos (73′ Bruno), Castaneda; Yakhshiboev (81′ Julien). All.: Vernydub

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (45′ Dumfries), Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco (63′ Perisic); Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi

ARBITRO: Zwayer (Ger)

VAR: Fritz

MARCATORI: 54′ Brozovic, 66′ Skriniar, 82′ Sanchez, 92′ Traore

CLASSIFICA GRUPPO D: Real Madrid 9, Inter 7, Sheriff Tiraspol 6, Shakhtar Donetsk 1