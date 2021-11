Barcellona, UFFICIALE: svolta su Pirlo, annuncio sul nuovo tecnico

Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale e definitivo sul nuovo tecnico blaugrana: deciso anche il futuro di Pirlo

Notizie importanti in arrivo da Barcellona, dove arriva l’annuncio sul nuovo allenatore. I blaugrana hanno deciso chi sarà il successore di Ronald Koeman, dopo il breve interim di Sergi Barjuan. Tra i nomi in corsa per la panchina catalana, c’era anche Andrea Pirlo. Ma non sarà lui a sedere in panchina al Camp Nou.

Sarà infatti l’ex centrocampista Xavi a ereditare la panchina di Koeman. I negoziati di questi giorni con l’Al Sadd per liberarlo hanno dato buon esito, come comunica lo stesso club arabo su Twitter nell’annuncio che di fatto da’ il via libera allo spagnolo.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021