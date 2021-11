Braccio di ferro Ancelotti-Perez: ne approfitta la Juventus

Carlo Ancelotti prova a convincere Florentino Perez per il nuovo colpo: la Juventus approfitta del braccio di ferro

È ancora da decidere il futuro di Antonio Rudiger, che ha il contratto in scadenza con il Chelsea a giugno del 2022 e probabilmente non ci sarà alcun rinnovo. Il calciatore tedesco è stato protagonista della vittoria della Champions League ed è ormai un elemento affidabile per tutte le grandi squadre.

Calciomercato Juventus, discussioni Ancelotti-Perez per Rudiger: ne approfittano i bianconeri

Il difensore centrale classe 1993 è finito nel mirino della Juventus ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, ci sarebbe un braccio di ferro tra Carlo Ancelotti che vorrebbe Rudiger e Florentino Perez che non sembra essere disposto a pagare i 12 milioni di euro di ingaggio.

Il calciatore non sembra essere intenzionato ad abbassare le pretese e per questo motivo potrebbe esserci una nuova occasione per la Juventus. I bianconeri infatti potrebbero farsi avanti in caso di mancato assalto del Real Madrid e potrebbe essere l’elemento giusto per rimpiazzare De Ligt, qualora dovesse arrivare un’offerta importante.

La Juventus dunque osserva le mosse dei ‘Blancos’ e prova a inserirsi nella corsa a Rudiger per provare a rinforzare il proprio reparto arretrato.