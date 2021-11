Il Milan potrebbe rimettere nel mirino il nome di Andrea Petagna, attaccante del Napoli di Luciano Spalletti: le ultime di calciomercato sul campionato italiano di Serie A

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato ad una super sfida domenica sera a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il derby di Milano potenzialmente decisivo già ai fini dell’assegnazione dello scudetto. In caso di vittoria del Diavolo infatti, la squadra di Ibrahimovic andrebbe a ben dieci punti di vantaggio sulla Beneamata che però, con una vittoria, ritornerebbe a ruota sui rossoneri che, nell’ultimo impegno in Champions League, non sono andati oltre il pareggio contro il Porto di Sergio Conceicao, che lo scorso anno ha eliminato la Juventus agli ottavi di finale.

Quest’anno, per il Milan, nell’ultima estate di calciomercato è arrivato Olivier Giroud, centravanti francese campione del mondo che fa la staffetta con Zlatan Ibrahimovic, totem della squadra rossonera. Attenzione però perché non sempre i due giocatori esperti possono essere a disposizione di Stefano Pioli e Pietro Pellegri non sembra convincere la dirigenza che potrebbe buttarsi su una vecchia fiamma nel mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, occhi in casa Napoli: le ultime

Il Milan, in quest’ottica, potrebbe mettere gli occhi in casa Napoli, in particolare sul profilo di Andrea Petagna, centravanti a disposizione di Luciano Spalletti che, nella serata di ieri a Varsavia in Europa League, si è reso protagonista di un’ottima prestazione mettendo a segno anche un assist per la rete di Hirving Lozano.

Petagna, che ha già vestito la maglia del Milan ed è cresciuto nel vivaio rossonero, è un attaccante di manovra che potrebbe fare molto comodo ai rossoneri ed inoltre sarebbe un elemento importante anche ai fini delle liste viste le sue origini calcistiche di stampo rossonero.