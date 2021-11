Supercoppa, scelta definitiva riguardo la sede di Inter-Juventus

Dopo il Consiglio odierno, è stata decisa in maniera definitiva la sede per la sfida tra Inter e Juventus valevole per la Supercoppa

Arriva la decisione definitiva da parte della Lega in merito alla sfida di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus. Dopo le tante discussioni, il Consiglio di quest’oggi ha stabilito che il match si disputerà il 12 gennaio allo Stadio “San Siro”. In questo modo dunque non salterà nessuna giornata di campionato e si proseguirà regolarmente con il calendario di inizio stagione.