L’Inter prepara il post Brozovic: nel mirino c’è Ismael Bennacer, mediano del Milan di Stefano Pioli. Le ultime di calciomercato sulle due squadre di Milano

L’Inter di Simone Inzaghi sta cercando, in Serie A, di ricucire lo strappo dalla vetta del torneo occupata al momento dal Napoli e dal Milan. I nerazzurri, che nell’ultima sfida hanno giocato proprio il derby contro i cugini meneghini, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nonostante una grande mole di palle gol create ed il rigore sbagliato da Lautaro Martinez per il potenziale vantaggio. La Beneamata, finora in questa stagione, non sembra avere un grande feeling con i big match: in casa della Lazio è infatti arrivata una sconfitta, mentre a San Siro contro Juventus e Milan ecco due pareggi che lasciano un grande amaro in bocca ai ragazzi di Simone Inzaghi.

Inotlre, c’è sempre il calciomercato a tenere banco in casa Inter. Nelle ultime settimane sono arrivati i rinnovi del contratto di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, il prossimo della lista è Marcelo Brozovic, ma la distanza sembra ancora tanta rispetto alle richieste fatte dall’entourage del croato. Ciò potrebbe portare ad un addio a parametro zero del mediano della Beneamata. In quest’ottica, Marotta e i suoi collaboratori sono già al lavoro per il profilo del sostituto, ed attenzione proprio ad un nome dal Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Inter, obiettivo dal Milan: le ultime

Se Brozovic dovesse partire, l’Inter potrebbe inserirsi nel discorso che porta ad Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino del Milan sta discutendo il suo rinnovo di contratto con i rossoneri, al momento in scadenza nel 2024. Resta sempre lo scoglio legato alla trattativa fra le due società: difficilmente la squadra di Pioli vorrà privarsi di Bennacer per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro.