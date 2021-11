Italia-Svizzera, formazioni UFFICIALI: Mancini sceglie Belotti

Manca poco all’inizio di Italia-Svizzera e i due tecnici hanno fatto le proprie scelte: diramate le formazioni ufficiali

Match fondamentale per l’Italia questa sera contro la Svizzera, che potrebbe decidere definitivamente quale tra le due Nazionali strapperà il pass per il Mondiale in Qatar del prossimo anno.

Entrambe le squadre infatti al momento si trovano appaiate a 14 punti in testa al Gruppo C, con una sola ulteriore partita da disputare. L’Italia ha a proprio favore la differenza reti al momento, ma sarà fondamentale vincere questa sera per chiudere i conti e qualificarsi al Mondiale. Mancini dovrà far fronte a diverse assenze, su tutte quelle di Giorgio Chiellini e Ciro Immobile, ma anche il tecnico svizzero ha qualche assenza da dover colmare. In questi minuti sono state diramate le formazioni ufficiali per il match:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. CT Mancini.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Schar, Akanji, R. Rodriguez; Freuler, Zakaria; Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor. CT Yakin.