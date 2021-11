Irlanda del Nord-Italia, formazioni UFFICIALI: Mancini il tridente d’attacco

L’Irlanda del Nord è l’ultimo ostacolo dell’Italia verso il Mondiale di Qatar 2022: le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici

Italia chiamata a vincere per portare a termine la qualificazione al prossimo Mondiale di Qatar 2022. Gli Azzurri al momento si trovano in vetta al gruppo C a pari punti con la Svizzera. A decidere il passaggio del turno molto probabilmente sarà la differenza reti tra le due squadre.

Contro l’Irlanda del Nord, a Belfast, Roberto Mancini si ritrova a dover rinunciare a diversi giocatori importanti come Chiellini e Immobile, assenti anche contro la Svizzera per infortunio. Così in difesa al posto del capitano Mancini si affida ancora ad Acerbi, mentre in attacco punta sulla velocità e schiera il tridente leggero formato da Chiesa, Berardi e Insigne, con quest’ultimo che agirà da falso nueve. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici:

IRLANDA DEL NORD (4-1-4-1): Peacock-Farrell; Catchart, Flanagan, Evans, Lewis; S. Davis; Dallas, McCan, Saville, Whyte; Magennis. CT. Baraclough

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. CT. Mancini