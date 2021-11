Verso Lazio-Juventus, tegola pesante: il tecnico trema

Si avvicina il big match tra Juventus e Lazio, ma le notizie per uno dei due tecnici non sono buone: l’attaccante lascia l’allenamento

Riparte la Serie A e lo fa subito con un big match. Infatti sabato alle 18 ad affrontarsi saranno Juventus e Lazio, con Maurizio Sarri che per la prima volta affronterà la sua ex squadra dopo l’addio.

Un match importante per entrambe le squadre, ma il fattore infortuni torna a pesare. Infatti durante l’allenamento di oggi Pedro, attaccante che dopo ha lasciato la Roma per trasferirsi in biancoceleste, si è fermato e non ha concluso la seduta. Così la sua presenza per la partita di sabato viene messa seriamente in dubbio. Dunque Maurizio Sarri dovrà iniziare a pensare a come sostituire lo spagnolo che fino ad ora ha segnato sempre gol pesanti e che senza dubbio servirebbe in un big match come quello contro la Juventus.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!